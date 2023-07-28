Клишас: на идеях США построена система неоколониализма

Система неоколониализма сегодня построена на идее так называемой американской исключительности, которой пропитана вся политика США. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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Сенатор назвал нацизм и расизм двумя разновидностями одной и той же идеи, отметил, что в них обеих заложена мысль об идее ни на чем не основанного превосходства.

«Соединенные Штаты очень любят говорить о так называемой американской исключительности. Этой идеей пронизана вся американская политика… На этом построена современная форма неоколониализма, по сути — разновидность неонацизма», — цитирует радио Sputnik Клишаса.

По его словам, Вашингтон лукавит, когда говорит, что расстался с колониальной практикой, поскольку идея исключительности является по сути идеей о собственном превосходстве.

«И это очень опасно. Поэтому когда Россия борется сегодня с этой ситуацией, конечно, африканские государства это очень хорошо понимают, они чувствуют, что Россия борется в каком-то смысле и за их интересы тоже», — объяснил парламентарий.