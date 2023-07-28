Главное из выступления Путина на второй день саммита «Россия – Африка»

Президент России Владимир Путин выступил с речью по итогам второго дня саммита «Россия-Африка». Мы собрали главное из его выступления.

По словам президента, приехавшие на саммит главы африканских государств показали свою политическую волю и независимость.

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«Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – заявил он.

Также президент высоко оценил итоги прошедших двух дней саммита. По его словам, достигнутые результаты станут основой для дальнейшего углубления партнёрства между Россией и странами Африки.

«Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы», – рассказал Путин.

Он также добавил, что во время работы на форуме произошёл обмен мнениями «по всему спектру стратегического сотрудничества России и стран Африки».

«Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией между Россией и странами континента», – уточнил Путин.

Помимо этого, президент заявил о том, что страны договорились нарастить торговлю, а также перейти на расчёты в нацвалютах.

«Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», – заявил Путин.

Кроме того, президент объявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения, объём которой составит 1,2 миллиарда рублей.

«Конечно же, в наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемией. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей», – рассказал он.

Путин также добавил, что Россия продолжит поставлять в Африку зерно – как на контрактной основе, так и безвозмездно. Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры - как на контрактной основе, так и безвозмездно.