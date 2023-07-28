Россия и страны Африки приняли итоговую декларацию на саммите

Декларация второго саммита Россия - Африка не содержит положений, касающихся ситуации на Украине, следует из опубликованного текста документа.

При этом в декларации есть пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики, в научно-технической, гуманитарной и других областях.

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Россия и страны Африки продолжат тесное сотрудничество, направленное на урегулирование и предупреждение конфликтов на Африканском континенте.

"Принцип "африканским проблемам - африканское решение" должен и впредь служить основной для разрешения конфликтов", - указано в документе.

Участники саммита намерены оказывать содействие африканским мирным инициативам на континенте и укреплять соответствующий потенциал африканских государств.

Россия и страны Африки будут выступать за принятие действенных мер "по повышению предсказуемости, надежности, устойчивости и гибкости финансирования африканских операций в пользу мира под эгидой Совета Безопасности ООН, в частности за счет начисленных взносов в бюджет ООН и полностью обеспеченного финансированием Фонда мира Африканского союза".

Международная парламентская конференция Россия - Африка будет проходить ежегодно, следует из опубликованного в пятницу Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы.

"Предусмотреть ежегодное проведение международной парламентской конференции Россия - Африка", - говорится в документе.

Решения в финансовой сфере

Россия и страны Африки согласны с необходимостью проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

"Согласиться с необходимостью проведения реформы ВТО для обеспечения открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной системы мировой торговли, при сохранении базовых принципов ВТО, в том числе особого и дифференцированного режима для развивающихся и наименее развитых стран. Процесс реформирования должен быть всеохватным, прозрачным и осуществляться по инициативе и под руководством членов ВТО", - говорится в документе.

Участники саммита Россия - Африка договорились содействовать реструктуризации глобальной финансовой архитектуры для более полного отражения интересов развивающихся стран.

"[Участники саммита пришли к согласию] содействовать реструктуризации глобальной финансовой архитектуры для более полного удовлетворения увеличивающихся потребностей в области развития и отражения интересов и растущего влияния развивающихся стран, а также преодоления негативного воздействия навязывания им условий, касающихся всестороннего и эффективного осуществления прав человека", - говорится в документе.

Участники встречи также договорились "призывать к принятию конкретных мер по реформированию политики и практик многосторонних банков развития для расширения масштабов финансирования развивающихся стран в целях оказания им помощи в достижении Целей в области устойчивого развития".

Участники саммита Россия - Африка договорились укреплять экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и государствами Африки.

"[Стороны договорились] содействовать дальнейшему укреплению торгово экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и государствами Африки. Укреплять экономическое, торговое и инвестиционное партнерство Российской Федерации с Африканским союзом, а также с ведущими региональными организациями Африки - Союзом арабского Магриба, Сообществом развития Юга Африки, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом государств Западной Африки, Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Межправительственной организацией по развитию", - отмечается в документе.

Кроме того, участники саммита приветствуют "начало функционирования Африканской континентальной зоны свободной торговли", которая должна способствовать "усилению интеграции рынков, индустриализации и экономического развития Африканского континента путем упрощения процесса передачи технологий и поощрения инвестиций". Стороны также договорились "способствовать дальнейшему сотрудничеству между Российской Федерацией и Африкой в привлечении инвестиций, содействии развитию производственно-сбытовых цепочек и наращивании взаимного производственного и экспортного потенциала промышленной продукции с добавленной стоимостью".

Взаимодействие в сфере СМИ и энергетики

Участники саммита Россия - Африка намерены укреплять связи между национальными СМИ и реализовывать совместные медийные проекты.

В документе сказано, что стороны пришли к согласию "развивать взаимодействие в информационной сфере, включая укрепление связей между национальными средствами массовой информации, профессиональную подготовку и повышение квалификации журналистов, расширение практики обмена информацией, реализацию совместных медийных проектов, обеспечение соблюдения прав журналистов, содействие развитию средств массовой информации соотечественников, проживающих за рубежом".

Участники саммита Россия - Африка договорились стимулировать справедливый энергетический переход.

"Способствовать сбалансированному распределению рисков и ответственности между производителями и потребителями энергоресурсов, с тем чтобы поддержать развивающиеся страны Африки, а также стимулировать справедливый энергетический переход и профильное международное сотрудничество", - сказано в документе.

Также в декларации говорится, что стороны намерены предпринимать усилия "для обеспечения доступа к надежным, современным и экологически чистым источникам энергии в целях улучшения доступа к энергоресурсам, а также искоренения энергетической бедности и преодоления дефицита энергии".

Контроль над вооружениями и недопущение дискриминации

Россия и страны Африки будут противодействовать попыткам использования в политических целях международно-правовых инструментов в области контроля над вооружениями.

"Противодействовать попыткам использования международно-правовых инструментов в области контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения в политических целях, не связанных с предметом этих договоренностей", - говорится в совместной декларации.

Участники второго саммита Россия - Африка также условились "содействовать укреплению и развитию международных политических основ поддержания стратегической стабильности, контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".

"Противодействовать попыткам расшатывания действующей архитектуры международно-правовых договоренностей в области контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и разоружения", - подчеркивается в совместном документе.

Россия и страны Африки высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии.

В преамбуле отмечается, что стороны выступают "против агрессивного национализма, неонацизма и неофашизма, афрофобии, русофобии, любых форм расизма и расовой дискриминации, дискриминации по признаку религии, убеждений или происхождения, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении мигрантов, беженцев и просителей убежища, при этом не ограничиваясь данной категорией лиц".

Участники второго саммита Россия - Африка выступили за ориентирование глобальной экономической системы на достижение социальных и экономических прав без протекционизма и дискриминации.

Участники договорились "выступать против любых односторонних мер, протекционизма и дискриминации, продолжить усилия, направленные на реализацию целей в области устойчивого развития для придания глобальной экономической системе характера, более ориентированного на достижение социальных и экономических прав, включая право на развитие".

Принявшие участие в саммите страны и объединения также условились "способствовать обеспечению справедливого доступа всех государств к благам мировой экономики и международного разделения труда, а также к современным технологиям в интересах справедливого и равномерного развития", "способствовать устойчивому и всеобъемлющему экономическому росту", созданию "более представительной системы управления международной экономикой в целях эффективного реагирования на глобальные и региональные экономические и финансовые вызовы".

В декларации также говорится, что стороны намерены "подчеркивать необходимость всеохватных многосторонних финансовых мер" для облегчения "долгового бремени стран с низким и средним уровнем доходов".

Сотрудничество с ЕАЭС и G20

Участники саммита Россия - Африка договорились активизировать сотрудничество между ЕАЭС и африканскими странами, а также оказывать поддержку российским и африканским предпринимателям в изучении путей взаимовыгодного сотрудничества

Участники саммита Россия - Африка заявили о необходимости оказывать "содействие усилиям по формализации диалога между ЕАЭС и региональными структурами и другими интеграционными форматами Африки в целях активизации взаимовыгодного сотрудничества в области устойчивого экономического развития, промышленности, сельского хозяйства, торговли, цифровизации экономики, логистики, развития предпринимательства и по иным вопросам, относящимся к компетенции указанных интеграционных структур".

Стороны договорились содействовать расширению в Группе двадцати (G20) африканских представительств. Об этом говорится в опубликованной декларации по итогам второго саммита Россия - Африка.

"Пришли к согласию <...> приветствовать присоединение Африканского союза в качестве члена к "Группе двадцати". Содействовать расширению в ней африканского представительства", - говорится в документе.

Сохранение культурных ценностей

Россия и страны Африки намерены развивать сотрудничество в сфере охраны культурных ценностей и организовывать взаимные поездки деятелей культуры.

"Способствовать проведению культурно-гуманитарных мероприятий, осуществлению взаимных поездок деятелей культуры в целях развития творческих контактов, обмена опытом, участия в конференциях, симпозиумах и иных тематических форумах. Развивать российско-африканское сотрудничество в области сохранения, реставрации и охраны культурных ценностей", - отмечается в совместной декларации.

Также РФ и страны Африки намерены совместно противодействовать проявлениям неоколониальной политики, "имеющей целью подрыв суверенитета государств, лишение их свободы принятия самостоятельных решений, а также разграбление природных богатств".

Предотвращение гонки вооружений в космосе

Участники саммита Россия - Африка договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования.

"Продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для сугубо мирного использования на благо всего человечества. В связи с этим подтверждать настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего многостороннего инструмента, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве, неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - отмечается в тексте.

Участники Второго саммита Россия - Африка также условились "поддерживать усилия, направленные на глобализацию международной инициативы по неразмещению первыми оружия любого вида в космосе, и призывать все государства присоединиться к этому политическому обязательству".

Поддержание продовольственной и энергетической безопасности

Россия и страны Африки намерены сотрудничать в поддержании продовольственной и энергетической безопасности на африканском континенте и вместе противостоять угрозам в этой сфере. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по итогам второго саммита Россия - Африка.

"Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента", - говорится в документе.

Как сказано в декларации, стороны намерены совместно противодействовать "противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода".

Рост цен на продовольствие и удобрения беспокоит Россию и государства Африки.

В преамбуле стороны выразили "глубокую обеспокоенность по поводу проблем с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, включая рост цен на продовольствие и удобрения, а также разрыва международных производственно-сбытовых цепочек". Они отметили, что это "в неизмеримо большей степени затрагивает африканские страны".

Сотрудничество в сфере науки и образования

Россия и страны Африки договорились укреплять сотрудничество в сфере образования и содействовать развитию совместных научно-исследовательских проектов.

"Развивать сотрудничество в сфере образования, содействовать участию в совместных научно-исследовательских проектах, проведению научных конференций и семинаров, расширению и углублению взаимодействия между образовательными организациями Российской Федерации и африканских государств", - указано в документе.

Кроме того, участники саммита будут работать над реализацией программ профессиональной подготовки, академических и студенческих обменов, а также способствовать изучению русского языка в странах Африки и развитию российской африканистики.