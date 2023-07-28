МИД РФ прокомментировал атаку на Таганрог

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала украинские атаки на Таганрог и Московскую область. Комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

Согласно тексту комментария, Россия оставляет за собой возможность жесткого ответа на атаки по Таганрогу и Московской области.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», – сказано в сообщении.

Захарова также добавила, что Россия решительно осуждает действия Украины, в связи с чем призывает международное сообщество также выразить осуждение.

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. <...> Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов», – добавила она.