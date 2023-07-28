В МИД РФ анонсировали работу над отменой виз со странами Африки
Россия будет заниматься вопросом отмены виз с африканскими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка.
"Лозунг возвращения России в Африку подразумевает наше физическое, дипломатическое, официальное присутствие. Так что будем этим вопросом со странами заниматься", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.