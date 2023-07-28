МИД РФ заявил, что Москва не имеет отношения к событиям в Нигере

"Это, к сожалению, в странах Африки происходит не в первый раз, - продолжил Богданов. - И я боюсь, что не в последний. Там такие внутренний процессы. И, конечно, много вопросов возникает. Но свидетельствует о том, что за последние годы ситуация во многих африканских странах социально-экономическая, конечно, далека от идеальной".