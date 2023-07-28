Гвинейский дипломат рассказал о мотивации купить футболку с изображением Путина

Сотрудник из гвинейского посольства Лама Жак Севоба приехал на форум Россия — Африка в футболке с изображением российского лидера Владимира Путина.

— Этот человек, чья фотография здесь, — это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро «Теплый Стан», — рассказал он.

По словам дипломата, за заветную футболку ему пришлось даже побороться: во время покупки у него не сработала карта, поэтому пришлось ждать, пока дочь привезет деньги, передает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге проходит экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Он стартовал 27 июля. В ходе форума накануне выступил президент России Владимир Путин, главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о намерении властей вслед за вторым саммитом Россия — Африка провести третье подобное мероприятие. При этом сроки встречи пока не определены.