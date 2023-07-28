МИД: Россия будет работать над открытием посольств в Африке, где они закрылись в 1990-е

Россия планирует вновь открыть посольства в тех странах Африки, где они были закрыты в конце прошлого столетия. Такое заявление сделал посол по особым делам российского МИД Олег Озеров .

"Мы стремимся к тому, чтобы расширить круг этих стран, и открыть посольства везде, где они были закрыты", - заявил Озеров в интервью агентству ТАСС .

Дипломат, который также возглавляет секретариат Форума партнерства "Россия-Африка", добавил, что для возобновления деятельности дипмиссий нужна поддержка со стороны государств континента. Он рассказал, что вопросы долга стран Африки перед Москвой урегулированы на 90%. По его словам, "остались некоторые вопросы финансового порядка". Он подчеркнул, что эти вопросы не связаны с прямым долгом.