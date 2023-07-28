Президент ЮАР поблагодарил Путина за теплый прием и вкусный ужин

"Позвольте мне, президент Путин, сначала поблагодарить вас, а также поблагодарить народ и правительство РФ за то, что принимаете нас здесь, в Санкт-Петербурге. За ваш теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо вам за очень вкусный ужин", - сказал он на пленарном заседании саммита.