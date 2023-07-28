В Совфеде назвали ошибку США и НАТО по Украине

Совершенно неверно предполагать, что у США и НАТО есть свобода рук в украинском кризисе, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что подобная ошибочная точка зрения зачастую фигурирует в западных СМИ.