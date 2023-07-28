Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в интервью ТАСС рассказал о том, что уже ряд стран выразили желание присоединиться к БРИКС, в том числе Эфиопия.

При этом Озеров затруднился назвал точное количество государств, желающих присоединиться к организации. По его словам, их число постоянно растет.

«Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС. Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной», - подчеркнул дипломат.

Озеров также добавил, что не все страны Африки сделали официальные заявки по поводу присоединения к БРИКС, некоторые государства пока просто задекларировали намерения. К примеру, заявку уже подали Египет и Алжир.