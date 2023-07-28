Сенатор Клишас отказался голосовать за закон о повышении призывного возраста

Сенатор Андрей Клишас оказался единственным среди коллег, кто отказался принимать участие в голосовании Совета Федерации РФ по закону об увеличении призывного возраста, сообщает ТАСС.

Ранее члены верхней палаты парламента одобрили повышение верхней границы призывного возраста для заступления на срочную службу с 27 до 30 лет. Изменения должны вступить в силу только в следующем году, поэтому не коснутся мужчин 1996 года рождения и старше.

Всего на пленарном заседании Совфеда за поправки проголосовали 159 сенаторов. Однако Клишас решил воздержаться, посчитав инициативу недостаточно продуманной и подрывающей доверие граждан к власти.

«В обществе был консенсус по поводу призывного возраста – 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», – добавил председатель комиссии по конституционному законодательству и госстроительству.

Первым повысить предельный возраст новобранцев до 30 лет предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда же он указал на необходимость изменить нижнюю планку с 18 до 21 года.