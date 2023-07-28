Совфед одобрил запрет на выезд за границу после получения повестки

Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за границу после получения повестки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Известно, что эта мера распространяется в том числе на повестки, направленные по месту работы или учебы, а также на врученные под расписку.

Запрет на выезд за границу будет накладываться на призывников лишь временно. Решение о применении этой меры будет формировать военный комиссариат, после чего ставить в известность об этом гражданина, а также органы власти. Запрет будет вступать в силу после размещения электронной повестки в соответствующем реестре, а до создания такого реестра — после направления россиянину бумажного документа.