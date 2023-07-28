Киев, даже находясь в непростой ситуации, занимает непримиримую позицию и отказывается от любой возможности диалога по урегулированию ситуации с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам представителя Кремля, российская сторона, в отличие от украинской, проявляет открытость.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», — сказал он.

Песков добавил, что вечером 28 июля Путин проведет встречу с представителями африканских стран, на которых они обсудят ситуацию на Украине.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в настоящий момент переговоры с Киевом невозможны, но вины Москвы в этом нет. Он на помнил, что в 2022 году был назначен в качестве одного из переговорщиков с властями Украины. По словам депутат, в то время Киев использовал переговоры, чтобы затягивать время. Слуцкий также обратил внимание на указ украинского президента Зеленского, запрещающий проведение переговоров с Москвой.