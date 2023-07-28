Путин обвинил Запад в африканской нестабильности

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии», — резюмировал российский лидер.