Путин: РФ уважает планы Африки по урегулированию конфликта на Украине

Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время пленарного заседания саммита «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинский конфликт — это острая проблема и Москва не уходит от ее рассмотрения. Однако раньше любые посреднические миссии были «монополизированы» странами с «развитой демократией», подчеркнул Путин.

«Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем», — заявил глава государства.