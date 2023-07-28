Путин: РФ уважает планы Африки по урегулированию конфликта на Украине
Россия с уважением относится к планам Африки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время пленарного заседания саммита «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что украинский конфликт — это острая проблема и Москва не уходит от ее рассмотрения. Однако раньше любые посреднические миссии были «монополизированы» странами с «развитой демократией», подчеркнул Путин.
«Теперь нет, теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам, внимательно их рассматриваем», — заявил глава государства.
Напомним, что второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Делегациями разного уровня на мероприятии представлены 49 африканских государств, в том числе 17 президентами.