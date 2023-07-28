Путин заявил о необходимости постоянно бороться за суверенитет

За суверенитет государства нужно постоянно бороться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита «Россия — Африка», его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, суверенитет нельзя достигнуть единожды, над этим нужно постоянно работать.

Ранее Путин назвал основой суверенитета России сильное и ответственное гражданское общество. Президент подчеркнул, что используя лучшие решения, которые выдвигают жители страны, необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки и благоустройства городов, а также формировать экономику предложения.