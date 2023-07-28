Второй день саммита Россия-Африка проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля. Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании. Глава российского государства проводит двусторонние встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, главой президентского Совета Ливии Мохаммедом эль-Менфи, Президентом Камеруна Полем Бийей и президентом Республики Сенегал Маки Салем. Путин также примет участие в церемонии подписания документов с главами государств-участников и африканских организаций. Второй Саммит Россия-Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля.