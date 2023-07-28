В Кремле оценили возможность поездки Путина в Сан-Франциско

В Кремле пока не обсуждается возможность поездки президента России Владимира Путина в США на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

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Следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Сам Песков подчеркнул, что Москва не ждет приглашения Путина на форум.

«До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила», — добавили в Кремле.

Как ранее писала газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц, власти США действительно не намерены приглашать Путина на встречу.