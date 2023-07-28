Какие законы вступают в силу в августе

В августе в России вступает в силу ряд законов, напоминает «Парламентская газета».

Функции цифрового рубля расширили. С 1 августа его можно будет наследовать, использовать в сделках и применять при разделе имущества.

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Пенсии работающих пенсионеров повысят — пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, и за которых работодатель платил страховые взносы, получат прибавку. Это изменение также вступит в силу 1 августа. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Надбавка будет зависеть и от суммы взносов, и от проработанного человеком периода.

Надбавку также получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности.

С 1 августа изменятся повестки о мобилизации — они станут похожи на документ, который получают срочники. Уведомление будет отличаться указанием конкретной даты и времени для визита в военкомат, а также номером указа президента об объявлении мобилизации.

Суды с 4 августа смогут отправлять распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения онлайн. Новые нормы призваны ускорить рассмотрение административных дел.

Дорогостоящую недвижимость, изъятую у коррупционеров, можно будет продавать на аукционах с 4 августа. Рыночная стоимость таких домов или участков должна в два и более раза превышать денежную сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте РФ.

Предельный возраст пребывания на некоторых должностях гражданской службы с 4 августа продлят на пять лет. Нововведение коснется специалистов, которые замещают должности категории «руководители» в аппарате законодательного органа региона.

С 4 августа люди и организации, помогающие иностранным агентам вести незаконную деятельность, могут получить штраф. Граждане — от 30 тысяч до 50 тысяч, должностные лица — 70—100 тысяч рублей, юридические лица — 200— до 300 тысяч рублей.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 13 августа будет расширен. Список пополнили новые лекарственные формы, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Их стоимость будет регулироваться государством.