Какие законы вступают в силу в августе
В августе в России вступает в силу ряд законов, напоминает «Парламентская газета».
Функции цифрового рубля расширили. С 1 августа его можно будет наследовать, использовать в сделках и применять при разделе имущества.
Пенсии работающих пенсионеров повысят — пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, и за которых работодатель платил страховые взносы, получат прибавку. Это изменение также вступит в силу 1 августа. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Надбавка будет зависеть и от суммы взносов, и от проработанного человеком периода.
Надбавку также получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности.
С 1 августа изменятся повестки о мобилизации — они станут похожи на документ, который получают срочники. Уведомление будет отличаться указанием конкретной даты и времени для визита в военкомат, а также номером указа президента об объявлении мобилизации.
Суды с 4 августа смогут отправлять распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения онлайн. Новые нормы призваны ускорить рассмотрение административных дел.
Дорогостоящую недвижимость, изъятую у коррупционеров, можно будет продавать на аукционах с 4 августа. Рыночная стоимость таких домов или участков должна в два и более раза превышать денежную сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте РФ.
Предельный возраст пребывания на некоторых должностях гражданской службы с 4 августа продлят на пять лет. Нововведение коснется специалистов, которые замещают должности категории «руководители» в аппарате законодательного органа региона.
С 4 августа люди и организации, помогающие иностранным агентам вести незаконную деятельность, могут получить штраф. Граждане — от 30 тысяч до 50 тысяч, должностные лица — 70—100 тысяч рублей, юридические лица — 200— до 300 тысяч рублей.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 13 августа будет расширен. Список пополнили новые лекарственные формы, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Их стоимость будет регулироваться государством.
К пассажирским перевозкам запретили привлекать людей, судимых по ряду статей. Таксисты должны предоставить своим работодателя справку об отсутствии судимости до 31 августа.