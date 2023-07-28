Антонов: поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по остаткам отношений между РФ и США

"Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет - остались какие-то крохи. Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений. Хочу вам сказать, что мы, разумеется, будем учитывать этот антироссийский шаг администрации [президента США Джо Байдена] в своей работе с Вашингтоном", - сказал он.