$90.05-0.0599.72+0.02

На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента

Президент России Владимир Путин заявил, что на форум «Россия – Африка» прибыли делегации из почти всех стран континента. Об этом сообщает РИА «Новости».

На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента
© РИА Новости

Такое заявление президент сделал во время торжественного приёма гостей саммита. Он также добавил, что это является свидетельством желания стран Африки углублять сотрудничество с Россией.

«Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – заявил Путин.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».

8
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости