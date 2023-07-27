На форум Россия — Африка прибыли делегации почти всех стран континента
Президент России Владимир Путин заявил, что на форум «Россия – Африка» прибыли делегации из почти всех стран континента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время торжественного приёма гостей саммита. Он также добавил, что это является свидетельством желания стран Африки углублять сотрудничество с Россией.
«Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – заявил Путин.
С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».