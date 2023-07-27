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В Госдуме исключили переговоры с Украиной на данном этапе

В настоящий момент переговоры с Киевом невозможны, но вины Москвы в этом нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

В Госдуме исключили переговоры с Украиной на данном этапе
© РИА Новости

Депутат напомнил, что в прошлом году он был назначен одним из переговорщиков с украинскими властями. По его словам, в то время Киев использовал переговоры, чтобы затягивать время.

«Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше [президент Украины Владимир] Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время», — отметил Слуцкий.

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