В Госдуме исключили переговоры с Украиной на данном этапе

В настоящий момент переговоры с Киевом невозможны, но вины Москвы в этом нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

Депутат напомнил, что в прошлом году он был назначен одним из переговорщиков с украинскими властями. По его словам, в то время Киев использовал переговоры, чтобы затягивать время.