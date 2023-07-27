Путин заявил о помощи России в предотвращении конфликтов в Африке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте. Об этом он сообщил в ходе торжественного приема для почетных гостей саммита «Россия — Африка», передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать сообща. Он также добавил, что развитие связей со странами Африки является одним из приоритетов России и что Москва с оптимизмом смотрит в будущее таких отношений.

Владимир Путин также отметил, что Россия и страны Африки вместе выступают за многополярность. Он также предложил тост за российско-африканскую дружбу.