Песков прокомментировал ситуацию с вертолетом для главы Зимбабве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вертолетом, подаренным главе Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Министерство информации африканского государства заявило, что президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге вертолет

Песков подтвердил, что информация ведомства соответствует действительности. Он уточнил, что российский лидер сделал подарок в прошлом году.

Ранее глава МИД Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что его страна намеревается приобрести несколько вертолетов российского производства.