Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолеты
Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолеты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба Министерства информации Зимбабве.
— Президент Путин подарил Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, — сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что вертолет будет в скором времени доставлен на территорию страны, пишет Lenta.
Также президент Зимбабве отметил, что правительство страны ожидает поставку второй партии вертолетов и подчеркнул, что в Зимбабве всегда готовы принять новых российских инвесторов. В их распоряжение будет переданы многочисленные возможности как сельского хозяйства, так и добычи лития и развития соответствующей инфраструктуры.
В Санкт-Петербурге стартовал экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Он будет проходить два дня — 27 и 28 июля. В ходе форума выступил президент России Владимир Путин, главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы».
24 июля президент написал материал для ведущих африканских СМИ под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».