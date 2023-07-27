Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

Президент России Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолеты. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба Министерства информации Зимбабве.

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— Президент Путин подарил Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, — сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что вертолет будет в скором времени доставлен на территорию страны, пишет Lenta.

Также президент Зимбабве отметил, что правительство страны ожидает поставку второй партии вертолетов и подчеркнул, что в Зимбабве всегда готовы принять новых российских инвесторов. В их распоряжение будет переданы многочисленные возможности как сельского хозяйства, так и добычи лития и развития соответствующей инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге стартовал экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Он будет проходить два дня — 27 и 28 июля. В ходе форума выступил президент России Владимир Путин, главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы».