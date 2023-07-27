Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве», — уточнили в пресс-службе, прикрепив к посту несколько фотографий с места событий.