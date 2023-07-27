Главу Зимбабве заметили на встрече с Путиным с необычным аксессуаром

Журналисты заметили главу Зимбабве Эммерсона Мнангагва на встрече с российским президентом Владимиром Путиным с необычным аксессуаром. Об этом сообщает Telegram-канал пула кремлевских корреспондентов.

Известно, что в четверг, 27 июля, проходит форум Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Для мероприятия государственный деятель решил надеть классический костюм темно-синего цвета.

При это Мнангагва дополнил свой образ длинным шарфом, который был оформлен зелеными, желтыми, белыми, красными и черными вставками.