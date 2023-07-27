Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны 1950-1953 годов.
"Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - написал российский лидер в поздравлении участникам торжественного собрания, посвященного празднованию этого события. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.
"Желаю вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания - благополучия и мира", - добавил глава российского государства.
Пхеньян остается солидарен с Москвой по целому ряду вопросов, в том числе по теме специальной военной операции. Это говорит о совместной решимости двух стран противостоять политике коллективного Запада, заявил президент РФ.
"Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", - говорится в телеграмме.
Путин в поздравлении Ким Чен Ыну отметил весомый вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне. Он отметил общую решимость РФ и КНДР противостоять политике Запада, препятствующего установлению многополярности в мире.