Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

"Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - написал российский лидер в поздравлении участникам торжественного собрания, посвященного празднованию этого события. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

"Желаю вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания - благополучия и мира", - добавил глава российского государства.

Пхеньян остается солидарен с Москвой по целому ряду вопросов, в том числе по теме специальной военной операции. Это говорит о совместной решимости двух стран противостоять политике коллективного Запада, заявил президент РФ.