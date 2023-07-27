Захарова рассказала об угрозах Запада Африке из-за сотрудничества с Россией

Западные страны угрожали государствам африканского континента отказом от помощи по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за сотрудничество с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия - Африка.
"Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка, - сказала она. - А вы прекрасно понимаете, что в этих структурах США занимают доминирующие позиции".
Захарова указала, что Запад оказывал воздействие и персонально на различные фигуры в той или иной стране.
"Прибегали к шантажу семьями, угрожали информацией личного характера, угрожали, что люди будут находиться под санкциями, что будут арестованы счета, что будет заморожен бизнес. У них очень богатая в этом смысле фантазия, они по-разному это делают, но когда-то надо найти в себе волю сказать "достаточно", - добавила дипломат.