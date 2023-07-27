Захарова рассказала об угрозах Запада Африке из-за сотрудничества с Россией

"Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка, - сказала она. - А вы прекрасно понимаете, что в этих структурах США занимают доминирующие позиции".