Путин «вручную» усадил на место президента Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего завтрака «вручную» усадил на место президента Коморских островов, председателя Африканского союза Азали Ассумани. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах, опубликованных каналом, к накрытому столу подходят Владимир Путин и главы региональных организаций Африки.

Ассумани садится за стол до официального приглашения и тут же, осознав свою ошибку, порывается встать.

Президент России подходит к нему и аккуратно, как хорошего друга или знакомого, усаживает обратно.

«Сиди-сиди-сиди!», - добродушно призывает коллегу Путин.