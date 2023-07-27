Путин «вручную» усадил на место президента Коморских островов Азали Ассумани
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего завтрака «вручную» усадил на место президента Коморских островов, председателя Африканского союза Азали Ассумани. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
На кадрах, опубликованных каналом, к накрытому столу подходят Владимир Путин и главы региональных организаций Африки.
Ассумани садится за стол до официального приглашения и тут же, осознав свою ошибку, порывается встать.
Президент России подходит к нему и аккуратно, как хорошего друга или знакомого, усаживает обратно.
«Сиди-сиди-сиди!», - добродушно призывает коллегу Путин.
Ранее президент Коморских островов напомнил, что Россия всегда была рядом с Африкой в сложные для континента времена, поддерживала африканцев в период обретения независимости.