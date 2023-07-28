В Крыму рассказали о судьбе квартиры Зеленского

Решение по национализированной квартире президента Украины Владимира Зеленского еще не принято. О дальнейшей судьбе недвижимости рассказали в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым, передает РИА Новости.

«Управленческое решение о вовлечении в оборот объекта в городе Ялта, поселке городского типа Ливадия, на улице Батурина, 44А по состоянию на конец июля 2023 года не принято», — заявили в ведомстве. Квартира Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма 27 июля.

24 мая Государственный совет Крыма сообщил о намерении национализировать имущество президента Украины. Глава полуострова Сергей Аксенов подчеркнул, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Чиновник заявил, что выполнит свое обещание и не даст возможность «врагам России» зарабатывать в Крыму.