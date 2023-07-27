Лавров анонсировал открытие новых представительств российских СМИ в Африке

Страновые и региональные представительства российских медиа откроются в ближайшей перспективе в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия - Африка.

"В ближайшей перспективе - открытие страновых и региональных представительств российских медиа. Значительно расширится корреспондентская сеть RT. Агентства ТАСС и Sputnik планируют запустить ряд информационных хабов и многофункциональный редакционный центр", - указал министр.

Лавров отметил, что видит в этом не только "свидетельство неподдельного интереса" африканцев к России, но и "залог реализации совместных амбициозных начинаний в различных областях сотрудничества".