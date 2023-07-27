В Совфеде сочли дурным примером действия Британии в СБ ООН

«Хамство в международных делах всегда воспринимается тяжело и подталкивает к встречной ругани. Скажите, а как иначе можно реагировать на запрет священнослужителю выступить на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу гонений на Украинскую православную церковь на той же Украине? <…> что делать с престижем Организации Объединенных Наций, ее традиционной направленностью на поиск решений и компромиссов? Или это и есть проявление той самой практики, «основанной на правилах»?» — написал Карасин.