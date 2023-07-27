Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

Президент России Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нем. Об этом глава государства сообщил в ходе саммита «Россия — Африка» в четверг, 27 июля.

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— Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке, — отметил российский лидер.

Путин также выразил уверенность, что реализация проектов изучения русского языка, внедрения образовательных стандартов РФ смогут заложить лучшее основание «для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», передает официальный сайт Кремля.

24 июля президент написал материал для ведущих африканских СМИ под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».