Путин обвинил Запад в невыполнении условий зерновой сделки

«Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе с учётом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу сказать, что в этом и, прежде всего, в этом заключается помощь беднейшим странам. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, то что нам было обещано», — сказал российский лидер.