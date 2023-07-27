Путин обвинил Запад в создании препятствий для поставок зерна

Страны Запада создают препятствия для поставок зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию . Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании форума Россия — Африка, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил, что Москва согласилась участвовать в зерновой сделке при условии, что ее сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки. Таким образом Россия рассчитывала оказать поддержку нуждающимся странам, однако ее условие не было выполнено.