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Путин обвинил Запад в создании препятствий для поставок зерна

Страны Запада создают препятствия для поставок зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании форума Россия — Африка, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин обвинил Запад в создании препятствий для поставок зерна
© Lenta.ru

Он напомнил, что Москва согласилась участвовать в зерновой сделке при условии, что ее сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки. Таким образом Россия рассчитывала оказать поддержку нуждающимся странам, однако ее условие не было выполнено.

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