Путин: Надо увеличить роль стран Африки в системе ООН
Увеличение роли африканских стран в системе ООН будет способствовать тому, чтобы все жили по нормам международного права, а не по придуманным кем-то для себя правилам, считает президент России Владимир Путин.
"Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по тем правилам, которые кто-то нарисовал", - отметил он на пленарном заседании Второго саммита "Россия-Африка", в котором приняли участие все прибывшие в Санкт-Петербург главы африканских государств и межгосударственных объединений.
"В этой связи мы поддерживаем идею подавляющего числа собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе ООН. С тем, чтобы мы все жили не по правилам, которые кто-то написал для себя и навязывает нам, а жили по международному праву", - заявил Владимир Путин.
"Мы не можем согласиться с заменой международного права так называемым порядком, основанным на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают, меняют, тасуют", - указал президент РФ и высказался за сотрудничество свободных государств на равных условиях.