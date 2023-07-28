Путин: Надо увеличить роль стран Африки в системе ООН

"В этой связи мы поддерживаем идею подавляющего числа собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе ООН. С тем, чтобы мы все жили не по правилам, которые кто-то написал для себя и навязывает нам, а жили по международному праву", - заявил Владимир Путин.