Косачев предложил создать "интернационал политических партий"
Необходимо начинать формирование "нового интернационала политических партий", который включал бы в себя партии вне зависимости от их политических платформ и был основан на общем видении будущего многополярного мироустройства. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе второго саммита "Россия - Африка".
"Мне представляется, что настало время для того, чтобы начинать формировать новый интернационал политических партий, я не побоюсь этого слова. Условно говоря, интернационал многополярного мира или интернационал за многополярность, который включал бы в себя партии вне зависимости от их политических платформ по вопросам внутреннего развития", - сказал сенатор в ходе панельной дискуссии, посвященной межпартийному взаимодействию по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности.
"Кто-то, может быть, за большую роль государства, кто-то - за меньшую, кто-то, может быть, за повышение налогов, кто-то - за понижение, кто-то, может быть, за повышение пенсионного возраста, кто-то - за понижение. Но все это суверенные вопросы внутреннего развития каждой страны, у каждой политической партии может быть своя точка зрения на эти вопросы", - продолжил Косачев.
При этом, подчеркнул вице-спикер СФ, объединительным началом такого интернационала могло бы стать "общее видение будущего мироустройства как мироустройства справедливого, как мироустройства безопасного, как мироустройства равных возможностей для всех, уважения суверенитета друг друга и невмешательства во внутренние дела друг друга".
Косачев предложил коллегам обратить внимание на этот аспект, включить соответствующие разделы в свои политические программы "и на этой основе продвигать многостороннее межпартийное взаимодействие".