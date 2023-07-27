Косачев предложил создать "интернационал политических партий"

"Мне представляется, что настало время для того, чтобы начинать формировать новый интернационал политических партий, я не побоюсь этого слова. Условно говоря, интернационал многополярного мира или интернационал за многополярность, который включал бы в себя партии вне зависимости от их политических платформ по вопросам внутреннего развития", - сказал сенатор в ходе панельной дискуссии, посвященной межпартийному взаимодействию по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности.



"Кто-то, может быть, за большую роль государства, кто-то - за меньшую, кто-то, может быть, за повышение налогов, кто-то - за понижение, кто-то, может быть, за повышение пенсионного возраста, кто-то - за понижение. Но все это суверенные вопросы внутреннего развития каждой страны, у каждой политической партии может быть своя точка зрения на эти вопросы", - продолжил Косачев.