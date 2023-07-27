Путин назвал возможные сроки расширения G20

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) будет принято уже на ближайшем саммите в Индии — он пройдет в сентябре. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».