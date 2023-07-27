Путин начал переговоры с представителями делегаций африканских стран

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Это первое мероприятие главы российского государства в день открытия двухдневного саммита Россия - Африка и одноименного экономического и гуманитарного форума.

После этих переговоров Путин выступит на пленарном заседании форума, а затем продолжит двусторонние и многосторонние контакты. Ожидается, что у него пройдут встречи с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи. Помимо этого, в графике президента запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.