Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина .

Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.