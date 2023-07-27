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Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в Петербурге в кофте с фото Путина и рассказал, что это его душа

Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

Дипломат рассказал РИА «Новости», что приобрел предмет одежды в российской столице, и ему даже пришло конкурировать за покупку с женщиной, которая также хотела приобрести кофту с изображением Путина.

«Это моя душа», – рассказал гвинейский дипломат, указывая на фото российского президента на своей кофте.

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Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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