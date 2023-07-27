Мишустина удивил Норильск

"Что касается сегодняшней поездки - хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства [России], края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично", - сказал он на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.