$90.02-0.02100.22+0.50

Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Совет Федерации одобрил закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
© РИА Новости

Ранее изменения в законодательство о воинской обязанности в военной службе приняла Госдума.

Документ предусматривает повышение верхней границы призывного возраста с 27 лет — такая норма установлена действующей редакцией закона. При этом начальный возраст призыва сохранится без изменений.

В конце 2022 года повысить призывной возраст предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он предлагал установить новые границы возраста призыва с 21 до 30 лет, а сами изменения провести поэтапно.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости