Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Совет Федерации одобрил закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее изменения в законодательство о воинской обязанности в военной службе приняла Госдума.
Документ предусматривает повышение верхней границы призывного возраста с 27 лет — такая норма установлена действующей редакцией закона. При этом начальный возраст призыва сохранится без изменений.
В конце 2022 года повысить призывной возраст предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он предлагал установить новые границы возраста призыва с 21 до 30 лет, а сами изменения провести поэтапно.
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