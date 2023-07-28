Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Совет Федерации одобрил закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее изменения в законодательство о воинской обязанности в военной службе приняла Госдума.

Документ предусматривает повышение верхней границы призывного возраста с 27 лет — такая норма установлена действующей редакцией закона. При этом начальный возраст призыва сохранится без изменений.