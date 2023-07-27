Песков анонсировал выступление Путина по итогам саммита Россия — Африка
Президент России Владимир Путин в пятницу по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
«Сама встреча в верхах - то, что называется саммитом, - это будет завтра. <...> Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита - прим.) расскажет. Заявление будет в пятницу», - уточнил он.
Отвечая на вопрос о теме выступления президента, Песков отметил, что речь будет идти о партнерских отношениях с африканскими странами.
«Было бы странно ее пересказывать. Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия», - добавил представитель Кремля.
Он также добавил, что Путин будет говорить о том, что африканские страны вместе с Россией готовы взаимодействовать и искать пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира.
Напомним, в четверг Путин встретится с лидерами и представителями стран Африки, которые участвуют в саммите Россия-Африка. Глава государства примет участие в пленарном заседании форума. Вечером гостей саммита ждет торжественный прием от имени президента.