«Было бы странно ее пересказывать. Естественно, мы говорим об африканском континенте, о континенте, который играет все более важную роль в международных делах, о континенте, обладающем огромным потенциалом и в плане экономики, и в плане инвестиций, и во всех других сферах взаимодействия», - добавил представитель Кремля.