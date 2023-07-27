Россия намерена вернуть арестованные в портах удобрения

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не отказывается от возможности вернуть арестованные удобрения, несмотря на приостановку продуктовой сделки. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Он отметил, что решение передать удобрения нуждающимся странам не было частью сделки, и пока только две страны получили их. Вершинин подчеркнул, что Россия готова продолжать эту безвозмездную практику и прорабатывает новые варианты поставок.

«Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения – прим.). Они (удобрения — прим.) еще остаются в портах Европы. Новые варианты (поставок – прим.) прорабатываются», — сказал Вершинин.