Россия намерена вернуть арестованные в портах удобрения
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не отказывается от возможности вернуть арестованные удобрения, несмотря на приостановку продуктовой сделки. Об этом пишет агентство «Прайм».
Он отметил, что решение передать удобрения нуждающимся странам не было частью сделки, и пока только две страны получили их. Вершинин подчеркнул, что Россия готова продолжать эту безвозмездную практику и прорабатывает новые варианты поставок.
«Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения – прим.). Они (удобрения — прим.) еще остаются в портах Европы. Новые варианты (поставок – прим.) прорабатываются», — сказал Вершинин.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что России не дают даже безвозмездно передать минеральные удобрения беднейшим странам. Он сообщил, что из 262 тыс. т оставшейся в Европе агропродукции получилось отправить лишь 20 тыс. т в Малави и 34 тыс. т в Кению.