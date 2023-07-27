Мишустину на НМЗ показали бывший кабинет Новака

Премьер-министр России Михаил Мишустин на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова попросил показать ему кабинет вице-премьера Александра Новака, который работал на заводе главным бухгалтером, и передал ему привет.

"Я попросил показать мне кабинет Александра Валентиновича Новака, который здесь около девяти лет работал. Назывался этот кабинет "кабинет главного бухгалтера", - сказал Мишустин.

Сейчас это кабинет начальника отдела по учету и отчетности. От него нашли ключи и открыли кабинет.

"Пользуясь случаем, Александру Валентиновичу привет. И в том числе от коллег. Здесь тепло его вспоминают", - сказал Мишустин.

Премьеру также рассказали, что была идея сделать из кабинета музей, "но потом подумали - при жизни как-то нельзя, рановато".