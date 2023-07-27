Президент РФ Владимир Путин на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в четверг провел двусторонние встречи с председателем Африканского союза, президентом Коморских островов Азали Ассумани, президентом Республики Мозамбик Филипе Жасинто Нюси, президентом Бурунди Эваристе Ндайишимие, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Уганды Йовери Мусевени и президентом Эритреи Исайясом Афеворком. Российский лидер также принял участие в церемонии официальной встречи с главами государств-участников и председателями африканских организаций.