Сомали и Россия подписали соглашения об урегулировании долгов

— Это исторический момент в отношениях России и Сомали. У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере 7,5 миллиона долларов, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем 684 миллиона долларов, который является частью кредитов, выделенных по линии Парижского клуба, — подчеркнул вице-премьер.