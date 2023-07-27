Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Она состоялась в Пхеньяне. Отмечается, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами. Российский министр передал лидеру КНДР личное послание от президента России Владимира Путина.

Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Также Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.