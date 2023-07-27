Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Она состоялась в Пхеньяне. Отмечается, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами. Российский министр передал лидеру КНДР личное послание от президента России Владимира Путина.
Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Также Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.
26 июля в аэропорту Пхеньяна прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации. Затем состоялись переговоры Сергея Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Намом.
Рамблер: главные новости